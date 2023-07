Violentata e abbandonata a Rimini: la storia della giovane

La breve vacanza a Rimini, per trovare alcuni amici. Poi l’incubo. "Mi ha violentata più volte e poi mi ha ’scaricata’ in autostrada", è stato il drammatico racconto fatto dalla giovane agli agenti di polizia, che l’hanno trovata mentre camminava lungo l’A14, tra Cattolica e Pesaro. Una notte da incubo quella vissuta dalla ragazza, una ventenne pugliese, il primo maggio scorso. Dopo mesi di indagini, grazie al dettagliato racconto della giovane e ai filmati delle telecamere, la squadra mobile di Rimini, coordinata dal pm Davide Ercolani, è riuscita a rintracciare il presunto aggressore: è un 35enne italiano, che abita a Mondavio, nel Pesarese. Da sabato è agli arresti domiciliari per violenza sessuale.

Un vero film dell’orrore quello raccontato dalla ragazza. Era arrivata a Rimini per trovare alcuni amici e con loro aveva bevuto parecchio. Una volta tornata in hotel e raccolte le sue cose, era andata ad aspettare il bus che l’avrebbe portata in stazione. Il 35enne l’ha vista, si è fermato e le ha offerto un passaggio. Lei ha accettato senza sapere a cosa andava incontro. Lui le ha offerto di farsi di cocaina, ma fatta la prima sniffata, l’ha costretta con la forza a un rapporto sessuale afferrandola per i capelli, dopo averla colpita con schiaffi e pugni. La violenza si sarebbe ripetuta altre volte durante la serata, nonostante lei lo implorasse di lasciarla andare. A mezzanotte lui ha imboccato l’autostrada diretto a Pesaro. Ha tentato di avere un altro rapporto sessuale, e al rifiuto di lei l’ha abbandonata in autostrada. A soccorrere la ventenne gli agenti di polizia stradale, che l’hanno portata in ospedale a Fano. Difeso dall’avvocato Alessandro Buzzoni, il 35enne nega ogni accusa. "Sostiene – dice l’avvocato – che la ragazza si è inventata tutto".

Manuel Spadazzi