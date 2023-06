Violentata fuori dalla discoteca a Rimini: muratore condannato

Cattolica (Rimini), 9 giugno 2023 – Era accusato di aver abusato di una ragazza di 20 anni nel parcheggio della discoteca Malindi di Cattolica, la notte a cavallo tra l’11 e il 12 giugno del 2022. Bujar Metushi, muratore albanese di 23 anni residente a Vallefoglia (nel Pesarese), è stato condannato ieri pomeriggio dai giudici del Collegio di Rimini a quattro anni e due mesi di reclusione, con la concessione delle attenuanti generiche. Sette anni la richiesta formulata dal pubblico ministero Annadomenica Gallucci, mentre il legale della difesa, l’avvocato Marco Defendini, aveva chiesto l’assoluzione in quanto il rapporto sarebbe stato consensuale. Scontato il ricorso in Appello. L’imputato si trova attualmente agli arresti domiciliari, con il permesso di uscire per lavorare. I giudici hanno inoltre stabilito una liquidazione del danno quantificata in 50mila euro per la vittima e in 3mila euro per un amico della ragazza, che si era rivolto all’albanese chiedendogli spiegazioni, venendo colpito con un pugno.

Nella sua denuncia, la giovane – che è assistita dall’avvocato Elena Fabbri – ha raccontato quello che era successo rammaricandosi di essersi fidata del muratore. "La musica nel locale era troppo alta – sono state le sue parole – e pensavo che volesse parlare con meno rumore. Mi sembrava un bravo ragazzo. Non avevo alcun interesse per lui".

A sostegno del suo racconto c’è il referto medico, che riporta una prognosi di 15 giorni per segni superficiali nelle parti intime. Quella sera di giugno di un anno fa lei e le amiche avevano deciso di trascorrere la serata al Malindi. Nel corso della serata, le ragazze erano state raggiunte da un gruppo di giovani albanesi. Il 23enne aveva iniziato a chiacchierare con lei e a un certo punto l’aveva invitata a uscire dal locale. La giovane aveva accettato l’invito. "Pensavo che volesse solamente parlare in un luogo meno rumoroso" ha poi raccontato. Una volta fuori, il muratore avrebbe tentato di baciarla, poi l’avrebbe palpeggiata. Quindi, sempre stando a quanto riportato nelle denuncia, l’avrebbe spinta a terra, sfilandole i pantaloni e infine abusando di lei. Dopo essere fuggita dall’albanese, la giovane aveva raggiunto in lacrime le amiche, alle quali aveva raccontato tutto.

Da parte sua Metushi – che prima del suo coinvolgimento nella vicenda non aveva alle spalle altri precedenti – ha sempre respinto ogni accusa a suo carico. Ha confermato di aver conosciuto la ragazza, residente nel Pesarese, all’interno del locale e di aver trascorso del tempo con lei e le sue amiche. Da parte sua, afferma, non ci sarebbe stato nessun tipo di violenza fisica o costruzione, né in quel momento né successivamente. Tesi che, secondo l’imputato, sarebbe dimostrata dall’assenza di lividi sul corpo della ragazza e di vestiti strappati. La sua versione non è stata però ritenuta attendibile dai giudici del Collegio riminese, che ieri pomeriggio hanno pronunciato una sentenza di condanna.