Rimini, tempesta di chiamate la ex e la violenta per gelosia

La vittima, 40enne, ha denunciato l’uomo ai carabinieri

Rimini, 13 marzo 2023 – Un compagno furioso. Accecato dalla gelosia nei confronti della donna con cui viveva, a Rimini, e alla quale secondo le accuse a suo carico ha fatto vivere un incubo di oppressione, nel corso degli ultimi anni (dal 2015), obbligandola ad avere rapporti sessuali, nonché ispezionandola internamente per assicurarsi che non fosse stata a letto con altri uomini.

Sono solo alcuni dei presunti episodi di violenza messi in atto da un riminese di 33 anni che ora è stato rinviato a giudizio immediato su disposizione del gip Vinicio Cantarini, che ha accolto così la richiesta avanzata nei giorni scorsi dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi.

Questo è l’esito di un’indagine lampo partita lo scorso 13 gennaio, quando la vittima, riminese di 42 anni, ha denunciato l’uomo alla stazione dei carabinieri di Rimini Miramare.

Una prima notizia di reato dopo la quale i militari dell’Arma sono riusciti a ricostruire anni di soprusi messi in atto dal compagno, tali da richiedere nel corso delle indagini preliminari anche l’applicazione di misura cautelare nei suoi confronti.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 33enne infatti era solito costringere la donna a frequenti videochiamate, per permettergli così di controllare in ogni momento di chi fosse in compagnia. Oltre alla tempesta di telefonate e a quotidiani interrogatori sui momenti trascorsi senza di lui, frequentemente il 33enne era solito rivolgersi alla compagna apostrofandola con offese quali ‘putt...’, anche in pubblico, e costringendola a pulire quando lui in preda alla rabbia scaraventava a terra mobili e utensili della casa in cui vivevano a terra.

Una escalation di violenza, culminata nel maggio del 2022, quando sospettando che la donna lo tradisse il 33enne l’avrebbe costretta a sottoporsi ad un’ispezione vaginale violenta, prima di consumare con lei un rapporto sessuale completo nonostante le lacrime e la reticenza della presunta vittima.

La donna sarebbe stata così costretta ad abbandonare la casa condivisa con l’uomo, che l’avrebbe quindi successivamente perseguitata chiedendole conto dei motivi per cui lo aveva abbandonato. Un quadro indiziario questo che ha così portato il pm coordinatore delle indagini Bertuzzi a richiedere per il 33enne il giudizio immediato per i reati di maltrattamenti e violenza sessuale aggravata, per cui ora il riminese dovrà rispondere alla sbarra, difeso dall’avvocato di fiducia Bruno Barbieri, del foro di Pesaro.

f.z.