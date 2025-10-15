Violentata in Salento. Il branco indagato per aver diffuso il video dello stupro

Le indagini sulla violenza di cui è stata vittima una turista riminese avvenuta nella notte tra l’11 e il 12 giugno nella marina di Mancaversa, nel Salento procedono si arricchiscono di un capitolo ancora più pesante. Ai quattro ragazzi pugliesi, tutti tra i 22 e i 25 anni, già indagati per violenza sessuale di gruppo, sarebbe stato ora contestato anche il reato di revenge porn. Una ipotesi che punisce la diffusione di immagini sessualmente esplicite senza il consenso della persona ritratta. È quanto emerge dal fascicolo coordinato dalla pm Maria Grazia Anastasia, nel quale è stato inserito un video di circa tre minuti, girato dagli stessi ragazzi durante il rapporto che loro definiscono consensuale, ma che la presunta vittima ha invece denunciato come violenza. Il contenuto del filmato è ora al vaglio degli inquirenti insieme ai telefoni cellulari sequestrati nei giorni successivi alla denuncia. La consulenza tecnica dovrà chiarire non solo le modalità con cui è stato realizzato, ma anche se quel video sia stato condiviso al di fuori della cerchia dei quattro indagati. Parallelamente, è in corso l’analisi dei dispositivi per ricostruire movimenti, chat e messaggi della serata. Sarà fondamentale capire quanto detto finora nei verbali corrisponda a quanto è rimasto registrato nei telefoni. In parallelo alle verifiche digitali, si sta lavorando sul fronte biologico. Nei giorni scorsi, sono stati eseguiti i prelievi salivari ai quattro giovani indagati, che hanno dato il loro consenso all’esame. La procedura è stata svolta alla presenza della genetista Giacoma Mongelli, incaricata di estrapolare i profili Dna che saranno ora comparati con le tracce repertate sui vestiti e sui reperti prelevati dopo la denuncia. A far scattare le indagini era stata la denuncia presentata la mattina del 12 giugno dalla giovane riminese, che la notte precedente aveva trascorso la serata con le amiche in un locale di Gallipoli, dove il gruppo aveva conosciuto i salentini. Da lì il trasferimento nella casa affittata dalle turiste a Mancaversa. Secondo il racconto della ragazza, prima l’avvicinamento con uno dei ragazzi, poi l’arrivo improvviso di altri due componenti del gruppo e l’abuso subito nel cuore della notte. La ragazza, subito dopo, avrebbe confidato l’accaduto alle amiche prima di recarsi all’ospedale di Gallipoli, dove i medici avrebbero riscontrato lesioni compatibili con la violenza sessuale. Gli indagati, difesi dagli avvocati David Alemanno, Andrea Starace e Biagio Palamà, continuano a sostenere che quanto accaduto fosse frutto di un rapporto liberamente accettato da tutte le parti. Una linea che dovrà confrontarsi con l’esito delle analisi genetiche e dei riscontri tecnici già avviati dai carabinieri, che hanno sequestrato i telefoni cellulari dei ragazzi e della presunta vittima per analizzare chat, messaggi vocali e movimenti registrati dalle posizioni gps.