Violentato dall’amico di famiglia

Rimini, 21 gennaio 2025 – Condannato a 6 anni e 6 mesi per aver molestato sessualmente un ragazzino disabile di undici anni. Questa la condanna stabilita dal gip al termine del procedimento con la formula del rito abbreviato a carico di un 50enne residente in provincia di Rimini, difeso dagli avvocati Martina Montanari e Diego Pensalfini.

Per effetto della sentenza, l’uomo sarà inoltre tenuto a risarcire la parte civile - assistita dall’avvocato Giovanna Ollà - con un importo da definire in sede civilistica. Il 50enne, un conoscente della famiglia del minore, era stato scelto dai genitori per prendersi cura del bambino mentre papà e mamma erano fuori casa per lavoro. La coppia aveva riposto in lui la massima fiducia, chiedendogli di occuparsi del figlio, un ragazzino disabile. E’ in quella circostanza che, stando alla ricostruzione della pubblica accusa, si sarebbero consumati gli abusi sessuali. L’11enne sarebbe stato molestato, in più di un’occasione, da quell’adulto che era stato incaricato di accudirlo. Molestie particolarmente pesanti, che sarebbero venute a galla nel 2017, durante un colloquio tra il bambino e un operatore sanitario. Il piccolo si era confidato con lui, raccontandogli di quelle particolari “attenzioni” che sarebbe stato costretto a subire.

Le indagini si erano messe in moto a seguito della denuncia presentata dall’operatore sanitario. In un primo momento la Procura aveva nominato un consulente che, dopo aver incontrato il bambino, si era espresso dichiarandolo incapace di testimoniare nel corso di un eventuale processo.

Sulla base di ciò, era stata chiesta l’archiviazione, alla quale si era però opposto l’avvocato Ollà. Il legale aveva chiesto al gip di sentire a sommarie informazioni sia l’operatore che per primo aveva denunciato gli abusi sia la sorella del minore. Così il gip aveva disposto un incidente probatorio, nel corso del quale il ragazzino (diventato nel frattempo maggiorenne) era stato ritenuto capace di testimonianze. Nel corso dell’audizione protetta, con un linguaggio semplice ma aderente alla realtà, la vittima aveva ripercorso i ripetuti abusi sessuali subiti nel corso dei due anni.

Secondo l’accusa, l’aiutante di famiglia, sfruttando la disabilità del minore, avrebbe perpetrato gli abusi sotto forma di giochi. La Procura di Rimini - rappresentata dai pm Giulia Bradanini e Paola Bonetti - ha chiesto per l’imputato una condanna 8 mesi di reclusione. Il 50enne ha sempre respinto con forza le accuse. Per conoscere le motivazioni bisognerà attendere 90 giorni.