Violenza di genere, aiutate 18 donne in un anno

A meno di un anno dall’apertura, lo sportello di ascolto per donne vittime di violenza di Bellaria Igea Marina segna un primo, importante bilancio. Dal settembre 2024 all’agosto 2025 sono 18 le donne che hanno trovato accoglienza e sostegno grazie alla gestione dell’associazione Rompi il silenzio. Diciotto storie, che equivalgono a diciotto nuclei familiari coinvolti. I dati confermano la gravità e la trasversalità del fenomeno: le vittime hanno tra i 18 e i 79 anni, nessuna fascia d’età esclusa. Le tipologie di violenza rilevate solo nel 2025 parlano chiaro: 11 casi fisici, 15 psicologici, 7 economici e 3 sessuali (in alcuni casi la stessa vittima ha patito più tipi di violenza). In quasi la metà delle situazioni il maltrattante è il partner attuale, in oltre un quarto l’ex compagno. In altri casi familiari, amici o conoscenti. La maggioranza delle donne accolte è italiana (10 su 15 nel dettaglio dei mesi analizzati), ma ci sono anche cittadine di Albania, Ucraina, Romania e Moldavia. Molte hanno figli, spesso spettatori silenziosi di drammi domestici. Il canale di accesso al Centro varia: pubblicità diretta, uffici comunali e scolastici, servizi sociali, forze dell’ordine, ma anche passaparola tra amici e parenti.

"Questi numeri – sottolinea l’assessore al welfare Ivan Monticelli – ci ricordano che dietro ogni donna accolta c’è una famiglia che vive le conseguenze della violenza. Lo sportello non è soltanto un luogo di ascolto, ma un presidio che dà concretezza alla vicinanza delle istituzioni. Funziona perché lavora in sinergia con i servizi sociali, con le scuole, con le forze dell’ordine e con tutti coloro che intercettano segnali di disagio".

Monticelli rilancia anche sull’impegno futuro: "A novembre riproporremo i corsi di autodifesa con Antonio Amato, capo di gabinetto con delega alla sicurezza. Ma non basta insegnare a difendersi: il nostro compito è anche arrivare a chi oggi non trova la forza di chiedere aiuto, far capire che non è sola. Per questo la volontà dell’amministrazione è estendere lo sportello anche alle ragazze dai 16 anni in su, perché spesso la violenza si insinua nelle prime relazioni affettive. Intervenire presto significa prevenire situazioni più gravi in futuro". Decisivo, secondo l’assessore, è il lavoro culturale: "Dobbiamo investire nelle scuole. È lì che i nostri ragazzi trascorrono la maggior parte del tempo ed è lì che devono maturare la capacità di riconoscere stereotipi, rispettare la parità di genere e costruire relazioni sane. Non si tratta solo di contrastare la violenza, ma di cambiare mentalità, di educare a un modo diverso di stare insieme". Un anno di attività che rappresenta solo l’inizio di un percorso destinato a crescere.

Aldo Di Tommaso