Violenza di genere, ultimo incontro al Ka8

Ultima tappa, domenica al centro giovani Ka8, per il ciclo ‘Dall’8 all’8’ promosso dal Comune e curato dall’associazione riminese Rompi il Silenzio, da anni impegnata sul tema della violenza sulle donne. Un percorso avviato a marzo, che ha toccato luoghi simbolici come la biblioteca Panzini, il Centro per le famiglie e la comunità Papa Giovanni XXIII, portando al centro del dibattito pubblico il valore della donna e i diritti di genere. L’evento conclusivo sarà un’occasione di festa e riflessione, con laboratori aperti a partire dalle ore 18, accompagnati da un’esposizione di oggetti artigianali. A seguire, musica e buffet per tutti.

a.d.t.