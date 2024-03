Violenza in hotel. Imprenditore obbliga la escort a fare sesso: condannato a 2 anni

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, durante una notte di trasgressione in un noto hotel di Rimini, avrebbe usato la forza per costringere una escort ad avere con lui un rapporto sessuale non protetto. Per questo motivo il tribunale di Rimini aveva già condannato, in primo grado, a 2 anni e 4 mesi di reclusione, un facoltoso imprenditore di 58 anni che all’epoca dei fatti risiedeva nella Repubblica di San Marino. Ora la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la condanna a carico dell’uomo, difeso dall’avvocato Marco Ditroia. A presentare una denuncia contro l’imprenditore era stata proprio la giovane vittima, assistita dall’avvocato Massimiliano Orrù.

I fatti risalgono al settembre del 2018. Teatro della vicenda, un albergo cittadino a quattro stelle. L’imprenditore, con residenza sul Titano, è per la escort un cliente con i fiocchi. Lui la porta in hotel di lusso e per un’ora arriva a pagare fino a 500 euro. Non è mai stato violento, anzi, si è sempre comportato come un signore, al punto che in qualche occasione l’ha portata perfino a casa sua. Quella sera cenano insieme agli amici di lui, e una volta usciti si dirigono in albergo per chiudere la serata. Per la prima volta, lui le chiede di spartirla anche con altri uomini, gli amici, appunto, ma al rifiuto di lei, non replica. Quello però è il primo segnale che le cose stanno per cambiare. Una volta arrivati in camera, l’imprenditore – stando alla testimonianza della vittima – avrebbe preteso di fare sesso senza usare il profillattico, una condizione che la ragazza ha sempre messo come irrinunciabile. Iniziano a discutere, ma la escort punta i piedi: niente preservativo, niente sesso. A quel punto – secondo quanto riferito dalla ragazza alle forze dell’ordine in sede di denuncia – l’uomo avrebbe fatto ricorso alle maniera pesanti, sbattendo la giovane sul divano e tappandole la bocca con una mano per coprire le sue grida. Dopo averle bloccato le braccia, l’avrebbe quindi obbligata ad avere con lui un rapporto sessuale non protetto. A fine serata, l’avrebbe quindi riaccompagnata a casa, lasciandole alcune centinaia di euro per la prestazione sessuale. Il giorno successivo però la escort, ancora sotto choc per la notte di paura che l’aveva vista protagonista, era quindi andata in pronto soccorso a farsi visitare. I medici l’avevano sottoposta ad una visita ginecologica, dimettendola infine con una prognosi di 15 giorni. Il suo calvario non era però finito lì: nelle settimane seguenti la ragazza aveva infatti accusato attacchi di panico e disturbi di natura psicologica. Non riuscendo più a sopportare in silenzio quella situazione, si era infine decisa insieme al suo legale di fiducia, l’avvocato Orrù, a bussare alla porta della polizia giudiziaria della Procura di Rimini, mettendo nero su bianco una denuncia a carico dell’imprenditore. Quest’ultimo, dal canto suo, si è sempre difeso respingendo con forza le accuse che gli venivano mosse. La versione fornita dalla escort è stata però ritenuta credibile dai giudici Corte d’Appello, che nel secondo grado di giudizio hanno condannato il 58enne.