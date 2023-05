Violenza in palestra Istruttore di arti marziali rischia il processo Le allieve: "Ci molestava"

Lui ha sempre negato tutto, sostenendo che le quattro ragazzine che l’accusano "hanno frainteso i miei gesti". Nel frattempo le indagini nei suoi confronti si sono chiuse e la Procura ha deciso di chiedere il rinvio a giudizio nei confronti dell’uomo, un quarantenne che lavora come istruttore di arti marziali, accusato di violenza aggravata su quattro allieve, tutte minorenni.

Gli episodi sarebbero avvenuti a Cattolica tra il 2018 e il 2020. Dopo le segnalazioni dei genitori, il titolare della palestra ha deciso subito di allontanare l’istruttore (che lavorava lì come collaboratore esterno). Pesantissime le accuse contro l’uomo, che le ragazzine hanno confermato anche davanti al giudice Raffaella Ceccarelli nell’audizione protetta del gennaio scorso, nel corso dell’incidente probatorio. Tuttora minorenni (la più grande oggi ha 15 anni, le altre tre ne hanno 13), le ragazzine hanno raccontato di essere state toccate nelle parti intime dall’uomo. La prima a puntare il dito contro l’insegnante di arti marziali era stata la più grande. Che un giorno alla madre aveva detto, indicando le parti intime: "Mi ha toccato proprio lì". Traumatizzata per quanto era accaduto, la ragazzina era scoppiata a piangere anche a scuola durante una lezione, confidandosi poi con un’insegnante. La madre della ragazzina aveva parlato con i genitori delle altre che frequentavano il corso di arti marziali, ed erano venuti fuori altri episodi. Non solo: una delle mamme già una volta aveva rimproverato l’istruttore, sempre per lo stesso motivo. A quel punto le famiglie non hanno più mandato le figlie in palestra. L’istruttore ha cercato di parlare con loro, per chiedere spiegazioni, ma le famiglie sono andate prima dal titolare della palestra (che pochi giorni dopo ha mandato via l’istruttore) e poi da carabinieri e, tramite gli avvocati Carlotta Angelini e Filippo Leoncini, hanno denunciato l’uomo.

È scattata l’indagine, coordinata dal pm Davide Ercolani, andata avanti per diversi mesi. E ora la Procura ha deciso di chiedere il rinvio a giudizio per l’istruttore di arti marziali, difeso dall’avvocato Giovanna Ollà. "Lui si è sempre dichiarato innocente – spiega il legale dell’uomo – spiegando che le ragazzine hanno frainteso semplicemente i suoi gesti. Si era limitato a correggere la postura delle sue allieve durante gli esercizi di stretching". Ma ora rischia di andare a processo per violenza sessuale aggravata.

Manuel Spadazzi