Rimini: violenza sessuale nell’ascensore dell’hotel, albergatore a processo

Rimini, 11 marzo 2024 – L’accusa è di quelle pesanti. Secondo la denuncia della ragazza, lui l’avrebbe palpeggiata nelle parti intime mentre saliva con lei in ascensore per aprirle la camera. Ma l’uomo, un 71enne che gestisce un hotel a Rivazzurra, ha respinto fin dall’inizio le accuse.

"La ragazza si è inventata tutto, dopo un litigio", si difende l’albergatore.

Ma intanto l’uomo è stato rinviato a giudizio, con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una ventenne di Parma: così ha deciso il gip Vinicio Cantarini. Il 25 settembre si svolgerà l’udienza preliminare. L’avvocato dell’uomo, Stefano Caroli, ha già chiesto il rito abbreviato, convinto di poter dimostrare l’innocenza del suo assistito.

I fatti risalgono al 18 giugno del 2023. Quella sera la ventenne di Parma e il suo compagno, ospiti dell’hotel, chiedono all’albergatore di poter far salire in camera anche una loro amica. Ma lui rifiuta, perché la ragazza non ha documenti con sé e in ogni caso la stanza è per sole due persone.

La ventenne non la prende affatto bene, poi chiede all’albergatore di aprirgli la camera perché ha dimenticato le chiavi nella stanza.

Stefano Caroli, l’avvocato dell’albergatore finito processo con l’accusa di violenza sessuale su una cliente del suo hotel

Lui sale in ascensore con lei e l’accompagna nella stanza. Sembra finita lì, e invece il giorno dopo la ragazza lo denuncia per violenza sessuale, riferendo di essere stata palpeggiata nelle parti dall’uomo contro la sua volontà.

Scattano le indagini, l’albergatore viene interrogato e assicura: "Non l’ho sfiorata nemmeno con un dito. Temo che la denuncia per violenza sessuale sia stata una vendetta perché ho rifiutato di far salire in camera anche l’amica".

Gli inquirenti sentono alcuni testimoni e sequestrano il telefono all’albergatore, per svolgere gli accertamenti. "Ma non è emerso nulla contro il mio assistito – assicura Caroli – Nessuna quella sera ha sentito la ragazza gridare, e nemmeno l’amico che era con lei".

Insomma, secondo Caroli "non c’è nessuna prova che abbia molestato la cliente". Inoltre "il tempo passato nell’ascensore dall’albergatore e dalla ragazza è di soli 52 secondi... E anche in ascensore la ragazza ha insistito per poter far entrare la sua amica e lui si è nuovamente rifiutato".

Proprio il diniego nei confronti dell’amica, stando alla versione dell’albergatore, avrebbe spinto la ventenne di Parma a denunciarlo per violenza sessuale. "Le accuse contro l’uomo sono totalmente infondate – conclude l’avvocato Caroli – e siamo convinti di poter dimostrare la sua innocenza al processo".