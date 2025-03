Violenza sessuale nell’hotel a Rimini davanti alla figlioletta, indagato un 27enne

Rimini, 18 marzo 2025 – Con l’inganno, l’avrebbe costretta ad entrare nella stanza di un albergo di Rimini e lì, minacciandola con una pistola, l’avrebbe obbligata ad un rapporto sessuale.

Una violenza che si sarebbe ripetuta anche l’indomani, sempre nella stessa camera di hotel, questa volta però alla presenza della figlioletta della donna, una straniera di 23 anni in Italia da poco tempo, tenuta in braccio dalla stessa vittima mentre il suo aguzzino abusava di lei.

È una storia terrificante quella portata a galla dal ‘nucleo falchi’ della polizia locale di Rimini, coordinato dal pm Luca Bertuzzi. Nel registro degli indagati è stato iscritto il nome di un albanese di 27 anni, difeso dall’avvocato Massimiliano Orrù.

Sarebbe lui, stando alla ricostruzione degli inquirenti, l’autore della duplice violenza che si sarebbe consumata in un hotel riminese il 27 e il 28 dicembre dell’anno scorso.

In quel periodo, la vittima alloggiava nella struttura insieme al compagno e alla figlia minorenne. Lì, durante un’assenza del fidanzato, si sarebbe imbattuta nel giovane albanese, una sua vecchia conoscenza, che si trovava nell’hotel non in quanto cliente ma poiché aveva la disponibilità delle chiavi di una stanza, nella quale avevano soggiornato dei suoi parenti.

Secondo la ricostruzione della vittima, il 27enne avrebbe persuaso la ragazza a seguirlo fin dentro quella camera con una scusa banale, senza palesare in un primo momento le sue reali intenzioni. A quel punto avrebbe chiuso la porta e l’avrebbe aggredita, puntandole addosso una pistola (forse un’arma giocattolo).

Prima di allontanarsi, l’avrebbe anche minacciata intimandole di rimanere in silenzio: "Se lo dici a qualcuno ti ammazzo”.

Il giorno seguente la 23enne si sarebbe nuovamente imbattuta nel conoscente e anche in questo caso lui sarebbe riuscito ad attirarla dentro la stanza. Lo straniero non si sarebbe fermato nemmeno di fronte alla bambina che la vittima stringeva tra le braccia, obbligandola anche in questo caso a consumare con lui un rapporto sessuale.

A quel punto l’avrebbe congedata promettendole denaro e un aiuto nell’ottenere i documenti in cambio del suo silenzio. L’indagato si sarebbe ripresentato due giorni dopo, bussando alla camera della ragazza. Questa volta con lei c’era però il compagno e così, dopo aver accampato delle scuse, l’albanese si era allontanato. La 23enne era quindi scoppiata in lacrime e aveva confidato l’intera vicenda al suo fidanzato, che in seguito l’ha poi accompagnata a sporgere denuncia alla polizia locale