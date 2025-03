Violenza sessuale in hotel. Chiesti otto anni per un 36enne brasiliano

Una serata estiva, un incontro tra amici, poi il vuoto. È la ricostruzione della notte dell’11 agosto 2021, quando una 26enne della provincia di Rimini sarebbe stata vittima di violenza sessuale in una camera d’hotel. Ora, per il presunto aggressore, un 36enne brasiliano residente a Milano, il pm Davide Ercolani ha chiesto una condanna a otto anni di reclusione.

Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe approfittato dello stato di alterazione della giovane per consumare un rapporto non consenziente. La ragazza, dopo il turno di lavoro in un locale del lungomare, si era unita a un gruppo di amici, tra cui il ballerino brasiliano, bevendo un drink in camera. Poi il buio. Si è risvegliata la mattina dopo, nuda nel letto accanto al 36enne, con lividi e contusioni sul corpo.

In preda al panico, ha chiesto spiegazioni agli amici e si è recata al Pronto soccorso, dove è stata attivata la procedura anti-violenza. Le indagini hanno poi portato all’uomo, visto trasportarla in camera. Ora spetta al tribunale di Rimini decidere se accogliere la richiesta di condanna del pm.