Rimini, 25 agosto 2025 – Doveva scontare una pena 4 anni e 4 mesi di reclusione per il reato di violenza sessuale aggravata e continuata ai danni di quattro minori di età compresa tra i dieci e gli undici anni. La Squadra Mobile della Questura di Rimini lo ha arrestato sabato scorso, a Riccione, dove si trovava per assistere ad una partita di calcio giovanile. In manette è finito un 27enne sammarinese.

Il provvedimento è collegato a fatti risalenti all’estate del 2021, oggetto di indagini condotte dalla Squadra Mobile di Ancona, avvenuti a Carpegna (Pesaro Urbino), in occasione di un camp sportivo dedicato a bambini. In quel contesto, il giovane era presente con un incarico di animazione. Le attività di ricerca sul territorio riminese si sono intensificate negli ultimi giorni, dopo che lo stesso aveva lasciato tracce della propria presenza in provincia attraverso alcuni post pubblicati sui social. Sabato mattina è stato localizzato a Riccione, mentre assisteva a un incontro di calcio giovanile, e successivamente condotto in carcere a 'Rimini'.

L’autorità giudiziaria, oltre alla pena principale, ha disposto pene accessorie e misure di sicurezza che limiteranno in futuro la possibilità per l’uomo di ricoprire incarichi o svolgere attività a contatto con minori. Non solo carcere quindi: per lui scatteranno anche misure rigide una volta terminata la pena. Il Tribunale ha disposto l’interdizione perpetua da qualunque incarico in scuole, associazioni o istituti frequentati da minori, oltre al divieto di avvicinarsi a luoghi abitualmente vissuti da bambini. Vietati anche lavori che comportino contatto con ragazzi. Per un anno, inoltre, sarà obbligato a comunicare alla polizia residenza e spostamenti.

La vicenda ha scosso la comunità di Carpegna, dove quel camp era nato come spazio sicuro di gioco.