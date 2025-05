Violenza sessuale su turista, patteggiano ex allievi agenti

Erano accusati di aver abusato sessualmente di una turista tedesca di 19 anni, all’epoca dei fatti in vacanza a Rimini in un ostello di Marebello. Per quella vicenda vennero indagati due giovani siciliani, che nell’agosto del 2018 - quando si era consumato l’episodio - avevano rispettivamente 21 e 23 anni. Entrambi, all’epoca, erano due studenti della Scuola per allievi agenti di Polizia di Brescia e si trovavano in Riviera per un weekend di vacanza. A distanza di sette anni, la vicenda processuale si è chiusa davanti al gup Raffaella Ceccarelli. Entrambi gli ex allievi poliziotti, difesi rispettivamente dagli avvocati Moreno Maresi di Rimini e Stefano Forzani di Brescia, hanno patteggiato 2 anni con la sospensione della pena. Hanno inoltre pagato un risarcimento complessivo alla parte civile di oltre 10mila euro. L’accusa nei loro confronti era quella di violenza sessuale di gruppo. L’inchiesta era stata coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani. La giovane aveva denunciato l’aggressione alla questura di Rimini e aveva raccontato di essere stata violentata all’interno di una camera della struttura ricettiva di cui era ospite nell’agosto di quell’anno, insieme a due amiche. Anche i due giovani ex allievi si trovavano a Rimini per trascorrere un weekend di vacanza e avevano scelto lo stesso ostello di Marebello. La violenza sarebbe avvenuta nel momento in cui le due amiche della giovane si erano allontanate dalla stanza in cui si erano rifugiati per un temporale. La diciannovenne sarebbe rimasta sola con uno dei due ragazzi siciliani, e al rientro del secondo, si sarebbe consumata la violenza.