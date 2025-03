"Violenze e abusi non devono rovinare lo sport"

"Lo sport non deve essere solo competizione e risultati, ma anche educazione, rispetto e inclusione. Questo è il cambiamento culturale di cui abbiamo bisogno". Così l’assessore allo Sport di Bellaria Igea Marina, Francesco Grassi, all’indomani del convegno dedicato alla sicurezza e al benessere nello sport. L’incontro, tenutosi ieri mattina al Palazzo del turismo, ha acceso i riflettori su temi delicati come abuso, violenza e discriminazione, sottolineando l’importanza di una nuova figura: il ‘safeguarder’, obbligatorio in ogni società sportiva da quest’anno. Un cambiamento epocale per garantire ambienti sicuri per tutti gli atleti. "Molti casi stanno emergendo. Qualche settimana fa, una ragazza è stata chiamata ‘scimmia’ sul campo. Di recente vari arbitri di calcio sono stati presi di mira con insulti e violenze verbali. Non possiamo più permetterci di ignorare questi episodi", dichiara con fermezza Grassi. "Il safeguarder non sarà solo un garante della sicurezza, – spiega l’assessore - ma un vero e proprio punto di riferimento per allenatori, presidenti e famiglie". Una figura, che come evidenziato dall’esperto in diritto sportivo Fabio Fraternali, dovrebbe essere "esterna alle dinamiche societarie, per garantire imparzialità e autorevolezza".

Durante il convegno si è discusso anche delle difficoltà che le società sportive locali potrebbero incontrare nell’introduzione di questa figura. "C’è il timore di un aumento dei costi e delle responsabilità penali, che potrebbe demoralizzare molte società – sottolinea Grassi - Ma dobbiamo cogliere questa novità come un’opportunità di un cambio culturale". Il messaggio emerso con chiarezza dall’incontro è che lo sport deve essere opportunità di crescita e di acquisizione di valori come lealtà, uguaglianze e gioco di squadra. "Dobbiamo superare la mentalità del ‘vincere a tutti i costi’. E i safeguarder potranno aiutarci a gestire situazioni critiche, dalle tensioni tra genitori e allenatori alle difficoltà che incontrano i presidenti nel far quadrare le esigenze tecniche con il benessere degli atleti". L’amministrazione comunale di Bellaria Igea Marina ha già avviato investimenti significativi per supportare questo cambiamento. "Abbiamo investito sulle infrastrutture, dal Palasport di Bordonchio alla nuova palestra di via Bellini. Ma l’obiettivo è creare un ambiente educativo che riparta dalle società sportive, oggi più che mai fondamentali nel prevenire il disagio giovanile".

Aldo Di Tommaso