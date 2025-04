Violenze e incontri segreti con l’ex. Imprenditore torna in carcere

È tornato in carcere il 40enne imprenditore, già più volte finito nei guai per presunti maltrattamenti nei confronti della ex fidanzata. Nelle scorse ore il giudice del tribunale di Rimini ha disposto l’aggravamento della misura cautelare, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Davide Ercolani. Giovedì scorso, l’uomo è stato trasferito ai Casetti, la casa circondariale di Rimini. Nonostante il divieto di avvicinamento, con obbligo di indossare il braccialetto elettronico, imposto a fine marzo, il 40enne e la sua vittima sarebbero tornati ad incontrarsi più e più volte, di comune accordo, mettendo in atto una serie di sotterfugi per riallacciare i rapporti ed eludere così la misura disposta dal giudice. La vicenda giudiziaria è lunga e travagliata. Il 16 ottobre 2024 il 40enne, difeso dall’avvocato Piero Ippoliti, era stato colpito da una misura di custodia cautelare in carcere per le ripetute violenze emerse dalle indagini condotte dalla Squadra Mobile. Successivamente, la misura era stata alleggerita: prima con i domiciliari, poi con un divieto di avvicinamento alla ex compagna. A luglio era anche partito il processo a suo carico. Nonostante i provvedimenti in corso, nelle ultime settimane pare che i due si fossero riavvicinati subito dopo l’attenuamento della misura cautelare a carico dell’indagato, convertita dai domiciliari al divieto di avvicinamento. Il 3 aprile il 40enne e l’ex fidanzata si erano dati appuntamenti in un hotel di Marina centro e lì, durante la notte, era scoppiata una feroce discussione. Il personale dell’albergo aveva sentito i rumori provenire dalla stanza nel cuore della notte e, il mattino seguente, aveva trovato tracce di sangue. Dagli accertamenti dei poliziotti della questura di Rimini, è emerso che i due si erano dati appuntamento di nascosto in altri hotel anche il 30 marzo, l’1 e il 2 aprile. Qualche giorno dopo i due si erano nuovamente incontrati, questa volta in compagnia di una amica di lei. Durante l’incontro, i due sarebbero venuti alle mani per motivi di gelosia e la donna avrebbe minacciato di chiamare le forze dell’ordine per mettere in difficoltà l’ex compagno, che infatti era stato costretto a fuggire. La polizia aveva quindi preso contatti con la donna, scoprendo così che era stata lei stessa a decidere di lasciare a casa il braccialetto elettronico, al fine di potersi incontrare con l’uomo. Gli incontri clandestini tra i due sarebbero spesso sfociati in litigi e discussioni furibonde con aggressioni reciproche. Così, giovedì mattina, i carabinieri hanno notificato l’ordinanza al 40enne e lo hanno condotto in carcere. Il prossimo 23 aprile è stata invece fissata l’udienza in tribunale davanti al giudice monocratico.