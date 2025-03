Violenze sul lavoro: c’è l’osservatorio

"La violenza, le molestie e le discriminazioni sul lavoro non sono fenomeni isolati, ma realtà che si annidano sotto una superficie solo apparentemente tranquilla. Troppo spesso chi ne è vittima resta in silenzio, intrappolato dalla paura e dallo stigma. Noi scegliamo di non voltarci dall’altra parte". Così, Unione sammarinese lavoratori annuncia la nascita di un Osservatorio sulle violenze, le molestie e le discriminazioni sul lavoro. "Uno strumento di monitoraggio e supporto – spiegano dal sindacato – che metterà ulteriormente in luce il sommerso e rafforzerà le tutele per le lavoratrici ed i lavoratori. Un’iniziativa che si innesta nel lavoro già avviato e portato avanti con impegno da chi si occupa di queste problematiche". L’Osservatorio è stato strutturato e verrà seguito da Samantha Santagada e Mattia Bastianelli Gambini.