Violini e cornamuse per fare rivivere Castellaccio

Domani, a partire dalle 18.30, a Castellaccio di Fiorentino prende il via la terza edizione di Castellaccio Vibra Musica. Nata da un’idea di Claudio Mancini, Capitano di Castello di Fiorentino e Augusto Ciavatta, direttore artistico dei San Marino international music summer courses, l’edizione 2023 prevede cinque appuntamenti con artisti di primo piano del panorama musicale nazionale. La valorizzazione di un luogo della storia di San Marino (XIV secolo), attraverso concerti di musica classica e colta, è stata la carta vincente per mettere in rilievo un monumento sconosciuto anche a molti sammarinesi. Primo appuntamento domani pomeriggio, appunto, alle 18.30 con il Duo Tania Camargo Guarnieri (violino) Andrea Saracino (marimba). Ingresso gratuito.