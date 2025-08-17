Virus trasmessi dalle zanzare. Strade blindate, ma è falso allarme

"Tenete chiuse porte e finestre, spegnete i condizionatori e non lasciate appesi all’esterno gli abiti". Non solo: "Proteggete gli animali e togliete ciotole di cani e gatti durante la notte". Le precauzioni contenute nel volantino circolato nei giorni scorsi in alcune vie della zona mare di Misano avevano preoccupato non poco i residenti. I consigli contenuti l’avviso porta a porta consegnato da Geat, derivavano dalla necessità di effettuare un trattamento adulticida contro le zanzare anche nei cortili privati e nei giardini. Questo perché, come stabilito dal protocollo dell’Ausl, erano scattati i provvedimenti per arginare un potenziale focolaio dei virus Dengue o Chikungunya, trasmessi dalle zanzare.

"La comunicazione - ripercorre i fatti il sindaco Fabrizio Piccioni - ci era arrivata dall’Ausl dopo che un residente aveva manifestato alcuni sintomi: febbre alta e dolori articolari tali da portare al ricovero della persona. In questi casi scatta il protocollo per evitare un possibile contagio nella zona dove i vettori sono le zanzare. Il protocollo prevede subito di mobilitarsi in tal senso, in attesa del riscontro sulla causa della malattia che ha portato al ricovero".

La macchia della prevenzione si era mossa e l’attività di disinfestazione era prevista nei giorni di Ferragosto, ieri e anche oggi nei viali Pacinotti, Bernini, Bramante, Giotto e Alberello. "Come amministrazione ci eravamo già mossi ed avevamo predisposto l’attività di disinfestazione nelle parti pubbliche, il che significa spruzzare il trattamento nelle caditoie delle strade". La parte più invasiva dell’operazione consisteva nel disinfestare i giardini e le corti private delle case e condomini, rimuovendo anche gli accumuli d’acqua laddove necessario. L’operazione era stata fissata per ieri mattina tra le 4 e le 7 del mattino. "Ma per fortuna non ce n’è stato bisogno - precisa Piccioni -. Alle 22 della sera precedente sono arrivati gli esiti degli esami sul paziente ricoverato che hanno stabilito non si trattasse di Dengue o Chikungunya". Falso allarme, dunque, come era già accaduto settimane fa in un’altra zona a mare della ferrovia, sempre a Misano. "Anche in quel caso chiude il primo cittadino -, era stato attivato il protocollo di sicurezza dall’Ausl, ma dalle analisi si era scoperto che non i trattava dei virus veicolati dalle zanzare".

Andrea Oliva