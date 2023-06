Viserba, Attivata la Guardia Medica Estiva, una Risposta Concreta per i Residenti

Era attesa da anni, e ora è diventata realtà. Anche Viserba ha la guardia medica estiva. Un servizio che da anni chiedevano i residenti e gli operatori della zona. L’ambulatorio sede è stato ricavata al primo piano dell’ex sede del quartierre, in via Mazzini. La guardia medica resterà attiva tutti i giorni (festivi inclusi) fino al 19 settembre, dalle 9 del mattino fino alle 19. Il nuovo presidio sanitario è il frutto di un lavoro di squadra tra l’assessore alla salute Kristian Gianfreda, che ha seguito personalmente la vicenda tenendo il filo diretto con l’Ausl, e il consigliere comunale Marco Zamagni, che ha seguito gli aspetti legati all’individuazione e gestione degli spazi. "Con l’attivazione della guardia medica a Viserba – dice Gianfreda – abbiamo dato una risposta concreta garantendo un servizio che, durante il periodo estivo, con l’arrivo di tanti turisti, diventa particolarmente necessario e urgente. Lo scopo è assicurare a chi ha bisogno un’assistenza rapida, senza esser costretto ad andare al pronto soccorso dell’Infermi. Con un doppio obiettivo: garantire visite in tempi brevi e non congestionare l’ospedale".