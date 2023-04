Viserba, aumentano i parcheggi E da giugno si sposta il mercato

Cento posti già realizzati vicino alle scuole al sottopasso ciclopedonale di Viserba. A questi si aggiungeranno poi gli stalli previsti all’apertura del parcheggio in via Pallotta, realizzato in accordo coi privati. L’amministrazione comunale fa il conto dei parcheggi in zona nord, aggiornato di recente in consiglio, che vede "l’aumento del numero di stalli". In una nota Palazzo Garampi elenca anche i posti auto pubblici, in aggiunta agli attuali, che saranno a servizio per la nuova piscina: 21 lungo via Cenci e 33 nel parcheggio vicino al centro culturale Viserba 2000. In entrambi i casi ci saranno anche 4 stalli per disabili. "Lo spostamento del mercato del lunedì di Viserba – aggiunge il Comune – programmato per lasciare spazio ai lavori della nuova piscina, è previsto a partire dal 12 giugno nell’area parcheggio delle scuole Fermi". Al comparto della nuova Corderia, dove sorgerà anche un supermercato, progettati nuovi parcheggi. Complessivamente saranno 305 i posti auto pubblico previsti, da completare – entro il 2029 – nell’area.