Viserba ‘bulgara’ per Bonaccini ma la Valconca sta con Schlein

Dalla sfida al circolo di Viserba, in ‘casa’ del coordinatore della campagna per Bonaccini, l’assessore Mattia Morolli, alla Valconca dove la sindaca Mirna Cecchini e l’ex sindaco oggi responsabile della segreteria della presidente dell’assemblea regionale Emma Petitti, Christian D’Andrea, hanno fatto la differenza pro Schlein. La giornata di lunedì ha visto i primi verdetti dopo l’antipasto della giornata di sabato quando si sono espressi i tesserati di Misano e quelli del circolo di Miramare. Sabato era finita 47 a 19 per Bonaccini su Elly Schlein sommando i voti dei due circoli. Lunedì sera a Viserba l’effetto Morolli si è fatto sentire con 27 voti per Bonaccini e 0 per Schlein. Da registrare un voto per Cuperlo. Nella stessa serata erano chiamati a votare anche gli iscritti al circolo di Coriano. Da tutto il territorio corianese si sono presentati al congresso e poi al voto in 12. Otto di questi hanno scelto Bonaccini e 4 Schelin. In Valconca il contro sorpasso con 46 voti per Schlein e 37 per Bonaccini.

Sommando le prime due giornate il presidente della Regione è davanti con 119 preferenze contro le 66 della parlamentare ed ex assessore regionale. A Cuperlo e De Micheli solo le briciole con voti che si contano sulle dita di una mano. La sfida a due andrà avanti durante tutta la settimana chiudendosi domenica prossima con il circolo del V Peep di Rimini. Una chiusura con il botto.

Ma prima, da ieri sera, sono stati chiamati a votare i circoli di Santarcangelo. Anche qui sarà interessante vedere come si esprimeranno i tesserati nel comune con la sindaca Alice Parma, schierata per il presidente della Regione. Sempre ieri sera altro verdetto da tenere in considerazione con il voto del circolo del centro storico di Rimini. Riccione voterà tra domani e venerdì quando voteranno anche a San Giovanni. I big locali sono schierati e i risultati nei circoli diranno quanto sono riusciti a incidere sul voto. Poi il 26 di febbraio nelle primarie generali la parola passerà a una platea molto più ampia. Nel partito sperano almeno diecimila persone.

Andrea Oliva