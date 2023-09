Viserba, compra le sigarette e un biglietto da 50mila euro

Gratta e vince 50mila euro. Lo racconta Bruna Conti, la titolare della tabaccheria che si trova a Viserba

in via Curiel 34, di fronte alla stazione. "L’altra sera intorno alle 19 un cliente si è fermato a comprare un pacchetto di sigarette e un Gratta e vinci da 5 euro. Grazie a quello ne ha vinto e a quel punto ha deciso di investire parte della vincita acquistando un altro biglietto dal valore di 25euro. E non è finita qui: garzie a questo il cliente ha vinto la bellezza di 50.000 euro".