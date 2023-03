Viserba dice no alla Ztl "Stop alle auto solo di sera"

Stasera farà caldo nella sala parrocchiale di piazza Pascoli, a Viserba. Alle 20,30 primo incontro pubblico del neonato Comitato ’Viserbapuntoeacapo’, nato sabato quando, in occasione della fogheraccia, "abbiamo raccolto circa 200 firme". Per dire cosa? "Delle tante criticità di Viserba, soprattutto viarie. Legate ai nuovi sottopassi ma in primis la richiesta che facciamo all’amministrazione comunale è di rivedere la Ztl che partirà dall’8 aprile in tutta la zona nord di Rimini, da Rivabella a Torre Pedrera", spiegano dal Comitato. Formato da un’aggregazione ’trasversale’ fatta di residenti, albergatori, commercianti, professionisti, esercenti. "Al momento siamo una cinquantina, ma il numero crescerà". Uniti nella lotta alla blindatura h24 del lungomare e delle stradine a pettine che vi conducono, che scatterà alla vigilia di Pasqua fino al 10 settembre, con l’attivazione di 25 telecamere, ma senza multe nella fase sperimentale. Multe che scatteranno, salvo dietro front già visti l’anno scorso, durante l’estate. "Non serve bloccare il traffico tutto il giorno, è sufficiente di sera, dalle otto a mezzanotte, come si fa con ottimi risultati e garantendo l’operatività delle attività economiche da 40 anni", aggiungono dal Comitato. Residenti, fornitori, operatori economici, proprietari di seconde case e turisti potranno accedere ugualmente sul lungomare con i propri mezzi dopo aver richiesto un pass. "Il paradosso è proprio questo – insistono da ’Viserbapuntoeacapo’, un nome un programma –: migliaia di persone (l’amministrazione comunale ha stimato in circa 6.000 gli aventi diritto, più i turisti, ndr) dovranno attrezzarsi con la burocrazia, fatta di moduli, accessi a portali on-line, file negli uffici, incomprensioni da chiarire. Un probabilissimo disagio per tanti, che stiamo già vivendo con le richieste dei pass, per un risultato che nella sostanza alla fine non cambierà niente".

"Capiamo bene – insistono i ’rivoltosi’ – che il Comune ha investito tante risorse per realizzare il nuovo lungomare, e farci passare sopra tanti veicoli potrebbe danneggiare la pavimentazione, che non è stata pensata per questo. Ma se si è sbagliato una volta, insistere nell’errore sarebbe ancora più grave. Ci sono titolari di attività economiche che hanno già detto di essere pronti a spostare le stesse in altre zone del territorio, o addirittura in altri Comuni. Stesso discorso riguarda attività artigianli, banche, uffici".

Mario Gradara