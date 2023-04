Viserba, il Comitato incontra gli assessori Frisoni e Morolli Sotto la lente c’è la Ztl

Il prossimo 26 aprile il Comitato Viserbapuntoeacapo, incontrerà gli assessori Frisoni e Morolli, a cui sottoporrà le problematiche che riguardano Viserba, attuali e future, con un confronto costruttivo per migliorare la vivibilità della località. In particolare saranno affronatte fra le altre, le seguenti tematiche: verifica sull’indirizzo di modifica della ztl di Rimini Nord. Problematiche sulla carente segnaletica stradale, sia nella parte a mare che a monte della ferrovia. Informazioni sul completamento della connessione ciclo-pedonale, nella parte a monte della ferrovia, per unire la stazione ferroviaria, il sottopasso pedonale, il sottopasso veicolare con la zona Conad-scuola-parcheggi.