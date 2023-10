"Viserba, la via Celli è pericolosa"

"Via Aldo Celli a Viserba è di fatto abbandonata. Mentre l’amministrazione comunale annuncia interventi fatti e previsti in varie strade di Rimini, nonché programmazioni di interventi per il 2024, tutto tace per questa zona importante della zona nord". A sollevare il tema è il presidente dell’associazione Quartiere 5. "I residenti di via Celli – afferma Claudio Mazzarino – si chiedono come sia possibile che l’amministrazione non si attivi dopo tutte le varie segnalazioni fatte negli ultimi anni. Il limite dei 30 chilometri orari e la portata di 10 tonnellate con il centro ambientale Hera presente sono praticamente inefficaci: anche i semplici bilici di Hera a pieno carico superano le 30 tonnellate. Gli stessi mezzi di Hera e delle cooperative associate non rispettano nessuno dei limiti imposti. Stesso risultato con i privati che con i loro veicoli sfrecciano pericolosamente per la via. La strada è ormai allo sfascio con buche e crepe pericolosissime. Incidenti più o meno gravi continuano a verificarsi. Del progetto esistente da più di vent’anni, che collegherebbe il centro ambientale a via Grazia Verenin, non si sente più parlare. Progetto che risolverebbe il problema del traffico. Via Celli è larga non più di 3 metri, lunga poco più di un chilometro, e collega Viserba alla Statale 16. Percorsa soprattutto in estate da ciclisti e pedoni. Con tanti i bambini che la utilizzano, a piedi o in biciclette. E tante mamme che ci passano con i loro passeggini". L’associazione Q5 chiede "un incontro sul posto con il sindaco e gli amministratori perché si rendano conto della situazione e cerchino di intervenire al più presto con delle soluzioni definitive".