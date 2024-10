Viserba, l’accoglienza per il nuovo parroco

Grande accoglienza, domenica scorsa, per don Alessandro Pironi, il nuovo parroco di Santa Maria di Viserba Mare, che succede a don Aldo Fonti. Una cerimonia partecipata, con 17 sacerdoti più il vescovo Anselmi ma, soprattutto, con tantissimi fedeli delle comunità di Viserba e di Villa Verucchio, dove don Alessandro ha prestato servizio negli ultimi anni. Il giovane sacerdote, emozionatissimo, ha conquistato tutti col sorriso e l’atteggiamento spontaneo. Nato il 12 marzo del 1991, don Alessandro è cresciuto nella parrocchia bellariese di San Martino di Bordonchio. Appassionato di informatica, ha frequentato l’istituto tecnico con indirizzo di elettronica e telecomunicazioni, per poi iscriversi al corso di ingegneria informatica presso l’Università di Bologna, facoltà abbandonata con l’ingresso in seminario. Ordinato nel maggio del 2021 dal vescovo Lambiasi, prima di approdare a Viserba ha collaborato con le parrocchie di Bordonchio, Crocifisso, S. Agostino, San Giuliano, Regina Pacis, San Mauro Pascoli e Villa Verucchio.