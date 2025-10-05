Viserba vuole staccarsi da Rimini. Nasce il comitato per la secessione: “Meritiamo di diventare comune”

Rimini, 5 ottobre 2025 – Viserba sogna l’indipendenza da Rimini. E muove i primi, concreti passi per l’autonomia. “La strada sarà tutta in salita, ma noi ci proveremo”, assicura Gabriele Bernardi, albergatore, tra gli artefici del nuovo comitato per la nascita del comune di Rimini nord. Martedì si terrà nello studio dell’avvocato Davide Grassi, scelto per l’assistenza legale, la riunione per costituire il comitato. Un passo ufficiale per avviare la raccolta firme che servirà a indire il referendum per l’autonomia. “Del comitato fanno già parte 22 persone – spiega Bernardi – Da qui a martedì altri entreranno. Più siamo e meglio è: ci aspetta un lavoro impegnativo e importante”.

Il precedente

Non è la prima volta che soffia il vento della secessione a Rimini nord. C’era già stato un tentativo, nel 2011, ma il sogno dell’indipendenza sfumò per poche firme. Ne servivano 5mila per indire il referendum: ne furono raccolte un centinaio in più, ma alcune non vennero validate perché risultarono doppie o di persone non residenti in Emilia Romagna (condizione necessaria). Il nuovo comitato riproverà l’impresa. “Partiremo con la raccolta firme nel 2026. Non prima di aprile – spiega ancora Bernardi – Ci sono tempi tecnici per presentare la domanda al Comune e far partire la petizione”. Intanto il progetto per il nuovo comune di Rimini nord andrà avanti, con una campagna di sensibilizzazione in città: servirà a spianare la strada alla raccolta firme.

Il comitato di Viserba sogna l’indipendenza da Rimini e la nascita di un nuovo comune per tutta la zona nord

I nuovi confini

Già fissati i nuovi confini. “Il comune si estenderà dal deviatore del Marecchia a Torre Pedrera e includerà anche le zone di Santa Giustina e delle Celle. Stiamo parlando, sulla carta, di un nuovo comune di circa 35mila abitanti: è lo stesso numero di residenti che ha Riccione”. Bernardi, già candidato alle comunali 2021 per una delle liste a sostegno di Jamil Sadegholvaad, non rinnega il passato. Ma “ormai la misura è colma”.

“Noi cittadini di serie B”

“In questi anni – continua Bernardi – sono riusciti a fare di Viserba, che se la giocava con altre importanti località turistiche di Rimini, in un dormitorio mal tenuto dove bisogna elemosinare anche per tagliare l’erba. Dove i problemi grandi e piccoli restano irrisolti. Non c’è altra soluzione che andarsene: l’abbiamo capito bene in tanti anni di suppliche per avere un dosso, una panchina, una pensilina del bus. L’amara verità è che siamo considerati dei cittadini di serie B. Possiamo continuare a supplicare o essere noi padroni del nostro destino. Pensate a cosa sarebbero Riccione e Bellaria oggi, se fossero ancora sotto il Comune di Rimini”. Dal lungomare (“per Rimini nord sono stati spesi pochi milioni di euro senza creare nuovi parcheggi e piazze in zona mare”) “fino ai piccoli e grandi interventi per le varie frazioni”, la lista delle recriminazioni è lunga. Da qui la decisione di riprovare la strada del referendum per creare “un nuovo, grande comune per la zona nord”.