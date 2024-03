Viserba si mobilita per la fogheraccia

Lunedì 18 marzo tutta Viserba si mobilita per una festa diffusa che da diversi anni caratterizza la serata dedicata ai falò di San Giuseppe, con la tradizionale ‘fogheraccia’ in spiaggia che si arricchisce di stand gastronomici, dj set e musica in piazza. Viene coinvolta tutta la zona centrale della cittadina, con l’apertura serale straordinaria dei negozi.

Piazza Pascoli e il lungomare si riempiono di gente di ogni età in vena di far festa, un vero saluto alla primavera che arriva. Come sempre, l’organizzazione è curata dal Comitato turistico Borgo Viserba con la collaborazione del Circolo nautico ‘Fossa dei Mulini’.

Già dalle ore 18 inizierà la musica presso il bar Turismo di via Dati (col dj Zuc) e presso il bar Barrio 91 di piazza Pascoli (dj Ljuis). Alle 19, in piazza e in spiaggia, si apriranno gli stand gastronomici, mentre alle 21 sul palco di piazza Pascoli inizierà il concerto-tributo ai Negrita con la cover band ‘Anima Negrita’. Il gruppo è composto da Matteo Il Socci (voce), Emanuele Moscatelli (chitarra), Emiliano Casali (chitarra), Federico Bucci (basso), Gianluca Stacchini (batteria).

L’accensione del falò è prevista alle ore 20.

In caso di maltempo l’evento sarà proposto domenica 24 marzo.