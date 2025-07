Viserba si tuffa nella nuova piscina: "Uno dei luoghi più belli di Rimini". Lavori finiti, ora il bando per gestirla

"Questo diventerà uno dei posti più belli della città". Se li immagina già, il sindaco Jamil Sadegholvaad, i riminesi che arrivano alla nuova piscina comunale di Viserba, immersa nel parco don Tonino Bello, mentre nuotano affacciati a una grande vetrata lunga e alta svariati metri con al di là il verde, gli spazi sportivi attrezzati, l’area giochi inclusiva di 350 metri che nascerà all’interno del parco. E per rilassarsi c’è sempre il bar dell’impianto, affacciato su una piccola piazzetta esterna su cui nascerà un dehor. Tutto ha un costo e per realizzare questa sfida a Viserba ci vorranno circa 12 milioni di euro divisi tra i 10,5 della piscina (di questi 3,5 dal Pnrr), e circa 1,6 milioni per il parco Don Tonino Bello. Ieri il sindaco, l’assessore Mattia Morolli, la dirigente Chiara Fravesini e i tecnici pubblici e privati che hanno curato progetto e cantiere hanno fatto visita all’edificio ormai terminato. Le due vasche più piccole, per acqua fitness e per l’avviamento al nuoto rivolto ai bimbi più piccoli, sono già in fase di collaudo. Per la vasca grande, lunga 25 metri e con 10 corsie (al Flaminio ce ne sono cinque) servirà ancora qualche giorno prima del collaudo. Ma nella sostanza l’edificio è completato e il bando di gara per la gestione è in corso. Entro agosto in municipio tireranno le somme e vedranno le offerte arrivate. Il privato dovrà investire oltre mezzo milione di euro per il completamento delle attrezzature dell’impianto. L’apertura è prevista il prossimo anno. Per allora dovrà essere vicino al completamento anche il parco don Tonino Bello con un nuovo campo da basket, un campo per calcio a cinque, l’area fitness da 100 metri quadrati, l’area gioco inclusiva, un’ottantina di alberi in più e gli spazi verdi riqualificati. "Consegneremo a breve alla città un impianto moderno, funzionale, innovativo per le dotazioni e per le scelte architettoniche" assicura l’assessore Morolli. La consegna del cantiere è imminente, avverrà con ampio anticipo sulle scadenze imposte dal Pnrr, attese tra circa un anno. Non è un caso se all’interno delle aziende e società che hanno curato le varie parti del cantiere c’erano diverse imprese riminesi, ha sottolineato il sindaco. I lavori sono stati realizzati da un raggruppamento temporaneo di imprese composto da CoCeR Costruzioni, Corcil, Cicai, con consorziate Teknoidraulica e Eurotec Impianti. Grande attenzione poi anche alla parte energetica, con un impianto fotovoltaico in copertura capace di generare 30 kilowatt, e all’inclusione per fare della piscina e del parco un luogo realmente per tutti.

Andrea Oliva