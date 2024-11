Viserbella, sdoppiate le fogne . Ora manca la fossa Brancona

Mare pulito a Viserbella. Sono terminati i lavori per il completamento del processo di separazione delle reti nel bacino di Viserbella. Le reti fognarie, le bianche e le nere, oggi sono divise, sia nella parte pubblica che in quella privata. La comunicazione inoltrata da Hera dà il via alla procedura per l’ottenimento nei prossimi giorni della certificazione dell’avvenuto risanamento di uno degli ultimi scarichi a mare. Nelle zona nord erano rimasti quello di Viserbella e la fossa Brancona. Tra una manciata di giorni ci sarà solo la fossa Brancona dove per altro sono in corso lavori per arrivare al medesimo obiettivo. Il completamento è previsto nel 2025. Salgono dunque a otto gli scarichi a mare riqualificati (Viserbella, Sacramora, Turchetta, Matrice, Pedrera Grande, Sortie a nord, Ausa e Roncasso a sud) su 12 sfioratori presenti sul tratto di costa riminese.

"Con questo nuovo storico traguardo – spiega Anna Montini, assessore all’Ambiente – inizia la fase conclusiva verso l’obiettivo dei zero divieti di balneazione tra Torre Pedrera e Rivabella. E si aggiunge il penultimo tassello dell’intervento complessivo a Rimini nord, che ha portato già risultati evidenti fino a oggi, con il drastico calo dei divieti di balneazione (solo 9 nel 2023, contro i 114 divieti nel 2014)". "Parallelamente – conclude la Montini – sono cominciati gli interventi decisivi per l’intera area di Rimini sud".