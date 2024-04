Visibilità transgender: "I corpi sono bellezza"

Una giornata un po’ di festa, un po’ ‘rustida’ e pic-nic, che vuol essere un appuntamento utile per contrastare luoghi comuni e discriminazioni.

Domani anche a Rimini si celebra la Giornata della visibilità transgender con “Ci vediamo al parco”: evento organizzato dal gruppo Trans & Non-binary di Arcigay Rimini dedicato alla promozione della visibilità della comunità transgender, "necessaria sia per contrastare i luoghi comuni delle cronache – spiega l’associazione – sia per creare reti con enti e associazioni del territorio". Infatti, "per costruire una cultura di rispetto della diversità- prosegue- serve lavorare proprio su quei piccoli momenti, quegli istanti in cui rischiamo di attribuire alla persona di fronte a noi caratteristiche in base alla nostra impressione, spesso inquinata da pregiudizi". Un appuntamento importante per promuovere l’uguaglianza di genere e la rappresentazione delle comunità che ancora oggi – in un periodo storico in cui finalmente le persone trans hanno accesso ai media – devono affrontare discriminazioni, paure o divieti. Proprio nella Giornata internazionale della visibilità transgender, ideata nel 2009 da Rachel Crandall, molte persone trans decidano di raccontare le proprie storie individuali, per sensibilizzare l’opinione pubblica attraverso i social, le manifestazioni, le conferenze, le iniziative speciali

La giornata riminese si apre alla Serra Cento Fiori con un momento istituzionale alle 11, in cui interverranno Emma Petitti presidente dell’Assemblea legislativa Regione Emilia Romagna, l’assessora Francesca Mattei per il Comune di Rimini, Marco Tonti consigliere comunale e presidente di Arcigay, Viviana Neri presidente di Aics regionale dell’Emilia-Romagna. Seguiranno una grigliata di pesce promossa, dalla Community 27, per un pranzo al sacco condiviso, più una serie di laboratori creativi, giochi tradizionali e attività sportive e ricreative collaterali. Non mancheranno gli interventi delle associazioni partecipanti per offrire approfondimenti sulla comunità transgender. Infine, per concludere la giornata ci saranno premiazioni, musica e un aperitivo offerto da Aics. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune e della Provincia di Rimini, il sostegno della Regione Emilia-Romagna col progetto “Istanti” di Aics Emilia-Romagna e la collaborazione del Centro Antidiscriminazioni Lgbt del Comune di

Rimini.