Visioni d’arte tra storia e creatività con la mostra ‘Analogia e artificio’

Apre al pubblico, oggi alle 17, alla Galleria Zamagni, la mostra Analogia e Artificio. L’installazione, realizzata dagli artisti Fabrizio Berti e Zino, consta di 15 opere ricche di talento, sperimentazione e colore. Un’operazione artistica, insomma, in cui le grandi icone del passato vengono rivisitate, mescolando le idee stilistiche e concettuali dei due artisti. Da scoprire c’è un sorprendente intreccio tra passato e presente, ma anche tra conoscenza e immaginazione. Fabrizio Berti, con il suo inconfondibile tratto, semplifica, riduce e scarnifica i capolavori del passato, esaltandoli nella dimensione cromatica e lineare. Dall’altra parte, Zino, seguendo il suo percorso di ricerca pop-metafisica, fa esplodere in migliaia di frammenti di Lego le immagini di celebri opere d’arte. L’ingresso alla mostra è libero, e gli artisti saranno presenti per condividere con il pubblico il viaggio fra le loro opere.