Visite guidate alla scoperta della città romana

Sabato 18 maggio, in occasione della ’Notte europea dei musei’, il Museo della Regina propone una visita guidata gratuita alla scoperta della storia romana di Cattolica a cura delle archeologhe Elisa Marzi e Sara Sertori. Il tour partirà dagli scavi archeologici di Piazzetta delle Erbe (appuntamento alle 17.30) per conoscere le diverse fasi di un insediamento che gli archeologi hanno ipotizzato essere una mansio, ovvero un luogo di sosta sorto lungo l’antico tracciato della via Flaminia a metà strada fra Rimini e Pesaro. Per chi volesse approfondire sul sito comunale è disponibile ’Romanità di Cattolica. Gli scavi 2004 nell’area Pritelli’ a cura di Raffaella Angelini, pubblicato nel 2018 nel volume 2 di Litus: I quaderni del Museo della Regina.