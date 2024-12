Visite guidate gratuite alle mostre fotografiche

Aperture straordinarie per le mostre nelle ville di Riccione. Per la prima volta in Italia ‘Jacques Henri Lartigue e André Kertész. Maestri della fotografia moderna’, organizzata negli spazi di Villa Mussolini si potrà visitare durante tutte le festività natalizie con l’apertura straordinaria oggi dalle 10 alle 19. Dal 26 dicembre al 6 gennaio la mostra resta aperta tutti i giorni con orario continuato dalle ore 10 alle 20 (chiusura nel giorno di Natale). ‘I am a woman. No more no less’ a Villa Franceschi riporta invece le storie di autodeterminazione, resilienza e coraggio di venti donne palestinesi con disabilità, fissate dall’obiettivo di Andrea e Magda photographers. Sarà possibile visitare l’esposizione con aperture straordinarie nei giorni 26, 28 e 29 dicembre e 4,5,6 gennaio con orario continuato dalle 10 alle 20.