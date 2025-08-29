‘Visite’ in chiesa per ricaricare i cellulari

I ladri prendono di mira le chiese Gesù Redentore e Mater Admirabilis. Un bottino fatto di lampade e lumini, coprialtare e ventilatori fino ai libretti dei canti. Ripetuti i tentativi di rubare soldi dalle cassette delle offerte. I giorni scorsi, dalla sacrestia della Gesù Redentore sono sparite dieci radioline per audio conferenze che il parroco don Franco Mastrolonardo (nella foto) aveva acquistato per consentire alle persone con problemi di udito di partecipare alla messa. Tempo fa dalla cappella dei santi era stata rubata la tovaglia bianca che copriva l’altare dedicato a San Giuseppe.

Non si salvano neppure i lumini votivi. Accade nonostante la chiesa sia videosorvegliata. C’è chi quest’estate ha staccato le candele elettriche davanti alle statue e usato le prese per caricare il cellulare. E’ capitato anche chi ha messo in carica il telefonino senza avere l’accortezza di disattivare la suoneria, per poi andarsene a spasso. Ad accorgersene è stato il parroco che, stanco di sentir suonare in continuazione un telefonino, è uscito dal confessionale per vedere chi disturbava. Seguendo il suono, si è accorto che l’apparecchio era stato messo in carica sotto il tabernacolo.

Gli episodi sono decine. Come quello del ladro che ha insultato e intimorito il sacrestano che l’aveva sorpreso a rubare all’interno della chiesa. "Abbiamo anche le registrazioni _ conferma don Franco Mastrolonardo _, ma i malviventi lavorano ormai tranquilli. Si è passati dalla sacralità del luogo, per cui il rubare in chiesa era peccato mortale, al rubare di nascosto e ora in modo indisturbato".

Un anno e mezzo fa era stati rubati un pesantissimo candeliere in ferro e la cassetta delle offerte. Alla Gesù Redentore non è mancato un raggio di luce. A fronte delle dieci radioline rubate, un parrocchiano ne ha donate trenta.

Stessi inqualificabili episodi sono segnalati alla parrocchia Mater Admirabilis nella zona mare di Riccione, guidata da don Valerio Celli. Qui sono stati staccati i lumini per attaccare alle prese i caricabatterie dei telefoni cellulari, hanno rubato delle tovaglie, i portacandele dell’altare e dei grossi e potenti ventilatori. Si cerca intanto di tenere sotto controllo le cassette delle offerte, prelevando i soldi due tre volte al giorno.

Nives Concolino