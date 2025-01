Vista-red all’incrocio con viale Campania

Ventunomila euro per posizionare il Vista-Red all’incrocio tra la statale Adriatica e viale Campania. La giunta ha già licenziato la spesa e si attende l’inizio dei lavori che dovrebbe arrivare a breve. Il costo riguarda solo la spesa relativa agli scavi necessari a posizionare l’apparecchiatura e l’allestimento. Questo perché il Vista-Red il Comune lo ha già. Si tratta di quello presente per anni all’incrocio tra la statale e viale Abruzzi. Oggi quell’incrocio è stato trasformato in una rotonda che fluidifica il traffico e contribuisce, assieme alle altre rotatorie realizzate negli anni, a non avere semafori dal confine con Rimini fino alla rotatoria dei pianeti, in corrispondenza con viale Da Verazzano. Ma proseguendo verso sud ecco che compare il semaforo con viale Campania. È qui che in municipio intendono piazzare l’apparecchiatura rimasta nei cassetti dopo avere completato i lavori alla rotatoria di viale Abruzzi.

Il Vista-Red sta per tornare. Serviranno 16mila euro per le operazioni di scavo, le tubazioni e gli allacci necessari a far funzionare l’attrezzatura. Infine verranno spesi altri 5mila euro per rifare la segnaletica orizzontale, dunque i segnali di stop, le strisce pedonali, le righe che oggi sono in cattivo stato e non perfettamente visibili.