Visto mentre scavalca una recinzione: colpo fallito e ladro in manette

Si intrufola in casa all’ora di pranzo, approfittando dell’assenza momentanea degli inquilini che erano fuori per lavoro, e inizia a rovistare ovunque alla ricerca di gioielli e oggetti di valore. E’ andata male ad un aspirante ladro che sperava di mettere a segno un colpo rapido e fruttuoso: è stato, purtroppo per lui, scoperto e fermato dai carabinieri della compangia di Rimini dopo che un residente della zona lo ha notato mentre scavalcava una recinzione per introdursi nell’immobile. Il 28enne tunisino è stato arrestato martedì pomeriggio dai militari di Rimini con l’accusa di tentato furto aggravato e resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

L’episodio si è verificato in via Mosca, dove l’uomo è stato sorpreso mentre cercava di introdursi in un’abitazione. A notare il malvivente che si avvicinava al cancello della casa è stata un residente che ha pensato bene di allertare immediatamente le forze dell’ordine senza perdere nemmeno un minuto. La segnalazione è arrivata al numero di emergenza 112 intorno alle 13.30, facendo immediatamente scattare l’intervento dell’Arma che ha mandato sul posto una pattuglia. I militari sono intervenuti rapidamente, trovando l’uomo già all’interno dell’appartamento, intento a impossessarsi di gioielli ed effetti personali. Nessuno era in casa in quel momento, ma l’allarme scattato ha attirato l’attenzione dei residenti e facilitato l’arrivo tempestivo della pattuglia. Alla vista dei carabinieri, il 28enne ha tentato la fuga, reagendo con calci e spintoni per sottrarsi all’arresto. Ne è seguito un breve ma intenso momento di resistenza, al termine del quale l’uomo è stato immobilizzato e condotto in caserma. Dichiarato in stato di arresto, è stato trattenuto in camera sicurezza nella caserma dei carabinieri e ieri mattina è comparso davanti al giudice del tribunale di Rimini per essere sottoposto al processo con la formula del rito direttissimo.