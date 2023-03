Vita spericolata ma ci meritiamo notti sicure

Manuel Spadazzi

Siamo solo noi, per cantarla con Vasco... L’orgoglio riminese si vede nei momenti più difficili. E di periodi tosti, negli ultimi tempi, ne abbiamo avuti. La città sta lavorando per avere una stagione ricca di eventi e (si spera) di turisti. Hotel e ristoranti sognano il primo pienone (ma andrebbe bene anche il pienino...) già nell’uovo di Pasqua. Nuovi locali sono pronti ad aprire, c’è chi continua a scommettere e a investire su Rimini. Tutto bene allora? No, perché la sicurezza rimane un problema. E per risolverlo occorre l’impegno di tutti: dalle forze dell’ordine a chi ci governa, da Palazzo Garampi fino a Roma. Servono i rinforzi, già dalla primavera. E più uomini in servizio qui in pianta stabile. Rimini se lo merita.