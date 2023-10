Vito Bubolo fa Rumore nel nome della Carrà

Il contest dedicato a Raffella Carrà ‘Rumore Bim Festival 2023’ è stato vinto dal ballerino Vito Bubolo. Un Palacongressi gremito ha visto la partecipazione di oltre 800 artisti selezionati in tutta Italia, fra oltre 5.700 iscritti. Il contest ha solo due anni di vita ma è già conosciuto in tutta Italia. Organizzato da Anteros produzioni di Nazzareno Nazziconi, con la direzione artistica di Roberto Vecchi e la direzione generale di Maurizio Martellini, è organizzato in collaborazione con Fondazione Verdeblu e il patrocinio del comune. "Sono felice che Rumore Bim Festival stia diventando un percorso formativo di qualità, che porta anche al raggiungimento di risultati tangibili" dice Vecchi. Fa eco il vicesindaco Brunoangelo Galli: "Raffaella Carrà aveva nel cuore Bellaria Igea Marina e noi abbiamo lei nel cuore. Per questo abbiamo pensato di dedicare qualcosa di bello in suo onore e pensiamo di esserci riusciti con successo con questo festival. Strategicamente esportare il nome di Bellaria Igea Marina in tutte le tappe d’Italia svolte durante le selezioni del festival, è motivo d’innalzamento del brand con conseguente aumento delle presenze turistiche. Vogliamo diventare una città che coltiva nuovi talenti di successo".

Si sono svolti durante la kermesse anche laboratori e masterclass. Tra i giurati di quest’anno, accanto alla parte stampa, c’erano anche esperti e protagonisti di diversi settori artistici: il produttore discografico Massimo Bonelli, il ballerino Samuel Peron, Enzo Paolo Turchi, Isabella Biffi, Carlo Bernini, Pierpaolo Guerrini, Sergio Cerruti, Tania Lighea, Giuseppe Anastasi, Niccoló Agliardi, Alessia Barni, Giancarlo Tarabella, Tiziano Ianni, Tina Nepi, Antonio Tortolano e molti altri. Madrina della finalissima, l’attrice Bedy Moratti. "L’esperienza e la lunga carriera passata a collaborare con grandi festival come Area Sanremo e Castrocaro – continua Nazziconi – hanno portato ad avere questi risultati. La finale non è altro che il frutto dell’impegno profuso durante tutto l’anno. Rumore Bim Festival non è un talent ma un contest formativo, unico nel suo genere". Tra i momenti di spettacolo: le esibizioni dei maestri Pier Paolo Guerrini e Carlo Bernini al pianoforte, i The Twins, Niccolò Agliardi e i saluti video di Peppino di Capri e Andrea Bocelli.

Rita Celli