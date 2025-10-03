"Vittima presa in carico dal Comune"

La pratica dei matrimoni forzati è un fenomeno sotterraneo ma molto presente in Italia – è il monito che arriva dalla vicesindaca e assessora alle Politiche di genere Chiara Bellini –. Proprio per questo casi come quello che è venuto alla luce qui a Rimini non vanno assolutamente sottovalutati. Anzi, ricordano l’importanza del ruolo delle operatrici dei consultori, dei centri anti-violenza. In questo caso ad esempio se non ci fosse stato questo filo diretto tra la ragazza e la rete di professionisti che hanno contribuito ad aiutarla, non sarebbe stato così facile arrivare alla denuncia dei genitori.

Lo stesso Comune di Rimini ha avuto un ruolo attivo nella vicenda, oltre alle professioniste di ’Rompi il Silenzio’, attivate nell’ampio panorama di soggetti coinvolti a seguito del primo campanello d’allarme scattato appunto quando un’amica della ragazza, ormai volata in Bangladesh, si è recata al consultorio di Rimini. "Ringrazio pertanto Elisabetta Pillai dell’Ausl che ha rappresentato la prima linea capace di intercettare questa situazione di criticità – ha continuato la vicesindaca Bellini – e che con tempestività ha permesso di agire con efficacia seppure non nell’immediatezza, dal momento che non è stato possibile agire nei confronti dei genitori sino a quando non si è saputo del loro rientro in Italia (il matrimonio forzato si era invece celebrato nel dicembre dell’anno scorso, ndr). Il Comune di Rimini ha ora preso in carico la ragazza – conclude Chiara Bellini –, per cui provvediamo ora che è stata trasferita in un luogo sicuro in un altro territorio".