Vittime della mafia, arrestato il boss

A gennaio è stato arrestato a Palermo il latitante Matteo Messina Denaro, coinvolto in stragi mafiose tra il ’92 e il ’93, come Capaci e Via D’Amelio. Attentati terroristici che provocarono feriti e morti, tra questi i magistrati antimafia Falcone e Borsellino. Il latitante, rimasto nascosto per 30 anni, era stato condannato all’ergastolo dalla Corte d’Assise di Caltanissetta. Questo arresto è importante per celebrare tutte le vittime della mafia nel giorno che le ricorda: il 21 marzo.

Lorenzo Di Mauro, Yoelvis Nanni,

Matteo Poggioli II D