Vittoria per i debaters del liceo ’Volta-Fellini’

Ancora una volta il liceo scientifico-artistico ‘Volta-Fellini’ vince il debate (sfida nell’arte dell’argomentazione) day per principianti, che ha visto coinvolte 12 scuole dell’Emilia Romagna appartenenti alla rete wedebate. Edoardo Bonifazi, Azzurra Gabellini, Emanuele Tonini di 2C e Rebecca Battelli, Simone Gini e Sofia Reinhart di 2D, sotto la guida delle allenatrici Federica Totaro e Rossana Righetti, si sono sfidati sul topic ‘questa casa ritiene che in ogni scuola dovrebbe essere introdotta la settimana corta’ classificandosi primi. Mentre una seconda squadra è in gioco nel torneo organizzato dall’Università Bocconi.