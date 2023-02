Vittorio Tadei, la missione di un imprenditore

"In questo momento Vittorio da lassù si starà chiedendo, ma cosa ci è venuto in mente di fare? Un libro...". A dirlo è Emma Tadei parlando de "Il socio di minoranza" in cui c’è la storia del papà Vittorio, ovvero la realizzazione di un “sogno”. Il testo curato da Marco Bardazzi e Marco Lessi arriva a 60 anni dalla nascita di Teddy e a 7 anni dalla morte del fondatore, avvenuta il 13 luglio 2016. Al Teatro Galli l’evento, organizzato per la presentazione del libro "ma anche per i colleghi della Teddy". Ulteriore obiettivo dell’evento è la scoperta delle "eredità umane, imprenditoriali e sociali del fondatore". Ci sono perciò i collaboratori e l’altra figlia Cristiana, ma anche Elisabetta Garuti della Comunità Papa Giovanni XXIII, la patron di Valpharma Alessia Valducci e Paolo Cevoli. Con comicità Cevoli spiega come la storia di Vittorio rappresenti un insegnamento per i giovani: "liberarsi nel lavoro e non dal lavoro. Col lavoro - continua Cevoli - è possibile trovare lo scopo della propria vita". L’evento inizia con il saluto istituzionale della vicesindaca Chiara Bellini: "Vittorio Tadei è stata una persona con un grande senso di umanità e doti filantropiche". La vicesindaca Bellini racconta poi la...