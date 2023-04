Vivaio a caccia di 4 addetti per diverse mansioni

Un vivaio di Poggio Torriana cerca collaboratori da adibire a varie mansioni. Per carico e scarico di pedane con uso transpallet e carrello con sponde caricatrici, serve 1 autista con patente C-Cqc e, preferibilmente, con patentino muletto. Contratto a tempo determinato. Nei giorni di non spedizione delle piante, l’addetto sarà impiegato nel vivaio. L’azienda cerca anche 3 addetti alle irrigazioni e ai trattamenti, che si dovranno occupare della stesura e raccolta cassette in serra, irrigazione e trattamenti fitosanitari. Preferibili diploma di perito agrario, esperienza nella mansione, patentino uso prodotti fitosanitari, uso muletto e auto propria. Contratto tempo determinato, giorno di riposo sabato e domenica. Per tutte queste figure l’orario di lavoro è dalle 7 alle 12 e dalle 14 alle 19. Annunci rivolti a candidati ambosessi (L. 90377-D. Lgs. n. 1982006). Registrati con Spid o Cie sul portale regionale ’Lavoro per te’ e clicca su "Invia candidatura" in corrispondenza dell’annuncio che interessa.