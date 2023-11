Vivaio cerca tre operai e anche un autista

Vivaio di Poggio Torriana (con sede in località Camerano) cerca tre addetti irrigazione e trattamenti. Requisiti preferenziali sono il diploma di perito agrario, esperienza nella mansione, auto propria, possesso patentino uso prodotti antiparassitari. Si cercano, inoltre, venti braccianti agricoli per stesura e raccolta cassette in serra, estichettatura (postazione fissa alla macchina), ripicchettaggio manuale delle piantine. Requisiti: buona conoscenza lingua italiana, con preferibile esperienza e auto propria. Per le suddette figure il contratto sarà a tempo determinato a partire da gennaio 2024, con orario a tempo pieno spezzato (dalle 7 alle 12 e dalle 14 alle 16). Si seleziona anche un autista con patente C e Cqc per carico e scarico pedane con uso transpallet e carrello con sponde caricatrici e lavoro nel vivaio nei giorni di non spedizione piante. Preferibile patentino carrello elevatore. Contratto a tempo determinato, orario 7-12 e 14-19. Annunci rivolti ad ambosessi. Candidature sul portale regionale ‘Lavoro per te’.