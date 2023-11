Vive con l’amante accanto all’ex: chiesto risarcimento

Santarcangelo di Romagna, 25 novembre 2023 – Lei, lui, l’altra. Il matrimonio che finisce per colpa di un tradimento. In attesa di separarsi davanti al giudice, moglie e marito raggiungono comunque un accordo economico. Una storia come tante, se non fosse che dopo un po’ di tempo lui e l’amante, diventata nel frattempo la nuova compagna a tutti gli effetti, vanno a vivere vicino all’ex moglie. Prendono casa nella stessa via – nella periferia di Santarcangelo – in cui si trova l’abitazione dove l’uomo per tanti anni ha vissuto con la ex moglie.

“Una situazione che ha turbato profondamente la donna. E non è l’unica colpa del suo ex marito, che dopo averla tradita e poi abbandonata, da alcuni mesi ha smesso di pagare a lei la somma mensile pattuita per il suo mantenimento", attacca Elena Guidi, l’avvocato a cui la donna si è rivolta per divorziare dal marito. Non solo. Nella richiesta di separazione con addebito, depositata in tribunale nei giorni scorsi, la donna chiede anche un risarcimento dall’ex marito per i danni morali, causati dalla decisione dell’uomo di essere andato a vivere vicino a lei con la sua nuova compagna. "Abbiamo quantificato in almeno 20mila euro – conferma l’avvocato – il risarcimento per i danni morali. E chiediamo che l’ex marito versi ogni mese circa 900 euro di contributo al mantenimento della donna, per aiutarla così a pagare il mutuo per la casa, le bollette e le altre spese".

Un caso destinato a far discutere, soprattutto per la richiesta di risarcimento danni. "Ma di certo non è il primo caso in Italia – osserva la Guidi – in cui una donna chiede all’ex marito di risarcirla per i danni morali patiti per colpa dei suoi comportamenti". A dire il vero i problemi per la coppia, che ha due figli (entrambi maggiorenni e autosufficienti economicamente), erano iniziati diversi anni fa. Si erano già separati una prima volta nel 2005, consensualmente. Ma poi i due coniugi (lui oggi 60enne, lei di pochi anni più giovane) si erano riconciliati ed erano tornati a vivere insieme. Fino a quando, lo scorso anno, lei intuisce da certi comportamenti sospetti che il marito la tradisce. Quando viene scoperto, l’uomo decide di mettere fine al matrimonio. In attesa della separazione, lui per alcuni mesi paga comunque all’ex moglie (che fa la casalinga) la cifra concordata per aiutarla nel mantenimento. L’accordo regge per alcuni mesi. "Da luglio di quest’anno l’uomo non ha più versato un euro – continua l’avvocato Guidi – Da fine agosto si è trasferito con la nuova compagna in una casa che si trova nella stessa via dove vive l’ex moglie. Una situazione che ha spinto la donna in uno stato di forte depressione e malessere". Ora spetterà al giudice a stabilire se l’ex marito dovrà corrispondere gli alimenti e pagare il risarcimento.