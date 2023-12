Vivere Riccione anche d’inverno: venerdì lo speciale

Il mare d’inverno è ormai una realtà. Panchine in spiaggia, centro estetico tra le cabine, m amache venti che si allungano dal centro verso l’arenile. Questo è altro nell’inserto Vivere Riccione, in regalo venerdì con il Carlino. Interviste ai protagonisti della vita cittadina con il giovane pugile Isacco Mazzoli o alla mamma mangiafuoco, ma anche personaggi come il comico Maurizio Battista che ha un lunga storia di affetti e ricordi con Riccione. Nell’inserto che troverete in edicola spazio anche agli eventi che ci accompagneranno dalla vigilia di Natale fino all’inizio del nuovo anno. I concerti e il cartellone di San Silvestro, con Discoteca Romantica, il nome scelto per chiudere in bellezza il 2023. Sedici pagine in regalo con il Carlino

per raccontare la Riccione che vive tutto l’anno.