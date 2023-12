Vivere Riccione con le cartoline del passato

Come eravamo. Una raccolta di cartoline. Istantanee di altre epoche che racchiudono l’essenza di Riccione. Nel fascicolo Vivere Riccione in uscita questo venerdì prenderà vita anche un progetto che mira a raccontare per immagini la storia della località. Come sempre daremo voce ai cittadini protagonisti, come un giovane pugile partito da Riccione con grandi sogni. Sarà anche l’occasione per scoprire amici della città che hanno vivo il ricordo di Riccione, e lasciarsi andare al romanticismo di una fine dell’anno da vivere in serenità, ma con tanto ritmo e musica. Sarà, ancora una volta un’occasione per Vivere Riccione e la sua spiaggia, anche a Natale.