Vivere Riccione, domani in regalo con il Carlino

Manca sempre meno. Domani esce in edicola, in omaggio con il Carlino, lo speciale Vivere Riccione. Informazioni, servizi e interviste a personaggi. Filo conduttore fondamentale, la Perla Verde.

Si parte da un viaggio dietro le quinte insieme a Monica Mulazzani, la costumista che da 25 anni veste i bambini dello Zecchino d’oro. Dalla gestione di una vecchia sartoria di un’amica all’incontro con Carlo Conti che ha contribuito a cambiarle la vita. Spazio ancora allo spettacolo, ma questa volta al Tondelli, che dopo un’attesa lunga cinque anni riaccende le sue luci. Un cantiere rimesso in piedi dopo un periodo di sospensione, con i lavori che sono in dirittura d’arrivo e a breve sarà svelata la nuova stagione teatrale con prosa, danza e concerti.

Dal presente, un salto nel passato con Icaro Teche, l’archivio digitale che attraverso migliaia di video, articoli e immagini racconta mezzo secolo di vita riccionese. Da Tondelli intervistato da Edmo Vandi a Napolitano in visita nella Perla; fino a Dario Fo e le tante personalità che sono passate in città. Riccione città di spettacolo. Vania Arcangeli da più di 35 anni affianca registi e produzioni per realizzare film, spot pubblicitari e programmi Rai.

Ma non è finita qui, c’è posto anche per la giovane Jade Cartier (foto), la dj 28enne, fresca di pubblicazione del suo primo singolo. Dai primi set nei locali del Salotto, a quelli davanti a più di 7mila persone all’Aquafan; ora pronta a portare i suoi ritmi anche in Olanda, all’Ade, il più grande festival di musica elettronica al mondo.

